Senesi, dall’entourage: “Vari contatti, Napoli piazza graditissima”

Marcos Senesi è un nome che piace tanto in orbita Napoli. Difensore centrale, classe ’97, gioca nel Feyenoord e si prepara al grande salto. Il Napoli lo segue con interesse. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato e intermediario di eventuali trattative tra Senesi e una controparte:

Il Napoli stesso, a oggi, non sa, se Koulibaly e Fabian Ruiz vanno via o meno. E per Senesi ci sono una serie di dialoghi ma non sa dove andrà a giugno. Sicuramente Napoli è una piazza graditissima. Barcellona? Koeman è olandese, prima di approdare al Barcellona ha visto la realtà olandese e conosce Senesi. Le squadre di levatura assoluta cercano di anticipare i tempi, anche pensando di far fare magari il primo anno 15-20 presenze”.

Insomma, semmai volesse affondare il colpo, la dirigenza azzurra dovrebbe essere consapevole della concorrenza che potrebbe incontrare per il ragazzo argentino.