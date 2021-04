La decisione di Sky: “Pacchetto calcio a costo zero fino a ottobre”

Sky Calcio a costo zero da luglio a settembre. È quanto ha deciso la dirigenza di Sky, che sta comunicando la decisione agli abbonati via mail. Nella lettera si legge:

“Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre.

A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20 euro”