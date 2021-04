Domani Gattuso scioglierà i dubbi di formazione: Bakayoko verso la conferma

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gli azzurri non possono permettersi passaggi a vuoto, in questo finale decisivo. L’aggancio nei confronti di Milan e Juventus ha migliorato la posizione, ma lo sprint è ancora lontano ed è vietato tirare il fiato adesso. Col Cagliari servirà una prova senza sbavature contro un avversario in forma dopo le tre vittorie consecutive che possono valere la salvezza.

Ma Gattuso sta preparando la gara con determinazionen e scioglierà i dubbi di formazione soltanto domani. In attacco è aperto il solito ballotaggio tra Mertens e Osimhen, ma il numero 9 spera di spuntarla per avere un po’ di continuità. In mediana torna Fabian, che ha smaltito il fastidio alla schiena, e giocherà in tandem con Bakayoko.

L’altro recupero è Kostas Manolas: sarà lui ad affiancare Koulibaly al centro della difesa. Di Lorenzo ed Hysaj viaggiano verso la riconferma: così come Alex Meret tra i pali. David Ospina non è ancora pienamente recuperato: il portiere colombiano aumenterà il ritmo nelle prossime 48 ore, ma al massimo si accomoderà in panchina. Lozano, invece, sarà protagonista. C’è un (nuovo) capitolo da scrivere”.