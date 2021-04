VIDEO – Albiol a segno nella semifinale contro l’Arsenal

Il giovedì di Europa League vede in campo l’unica italiana rimasta nelle competizioni europee: la Roma. Oltre alla squadra di Fonseca, che è ospite del Manchester United, giocano in contemporanea Villarreal ed Arsenal. Tra le fila della squadra spagnola c’è una vecchia conoscenza del Napoli, il difensore spagnolo Raul Albiol.

Lo spagnolo ha guidato la difesa partenopea per 6 anni lasciando un segno indelebile nella mente dei tifosi. È suo il goal del raddoppio del Villarreal che conduce la partita per 2 a 0 sull’Arsenal. Il goal nasce da un angolo di Parejo, torre di Gerard Moreno che allunga per l’ex Napoli che la insacca in rete.

