Renica: “Bakayoko ha perso otto palloni a Torino. Demme è insostituibile”

Nel corso della trasmissione Giochiamo di Anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex difensore Alessandro Renica. L’attuale opinionista di calcio, si è espresso sul Napoli e nello specifico sull’ultimo centrocampo utilizzato da Gattuso, quello formato da Bakayoko e Demme.

“Bakayoko ha fatto certamente bene nelle ultime partite ma certi difetti non li ha eliminati. Vi faccio un esempio, a Torino ha perso ben otto palloni. Diego Demme è un calciatore fondamentale per il Napoli, a mio avvuios è insostituibile per Gattuso. L’ex Lipsia è il mio preferito, con lui in campo giocano bene anche i suoi compagni di reparto. Dà equilibrio e abbina qualità a quantità. Un altro che dovrebbe sempre giocare è Zielinski, il polacco è utile e spesso determinante“.