Paratici rischia il posto, la Juventus pensa a Giuntoli come successore

futuro di Fabio Paratici alla Juventus è sempre più in bilico. Il dirigente bianconero è in una posizione abbastanza critica all’interno dell’asset societario, nonostante sia ancora lui a occuparsi in prima persona del mercato. La stagione negativa, che in caso di mancata qualificazione in Champions sarebbe fallimentare, ha accelerato i tempi di un possibile divorzio dopo 11 anni.

I possibili successori

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione sarà presa congiuntamente da società e dirigenza, e quasi certamente non arriverà prima del termine della stagione. Fabio Paratici resta il volto dell’operazione che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo, ma sono innegabili le difficoltà presentatesi negli ultimi mesi. Per la sua successione ci sono tre nomi su tutti che circolano nell’orbita Juventus: Cristiano Giuntoli, a Napoli dal 2015, Marcello Lippi, che tornerebbe come direttore tecnico, oppure un clamoroso ritorno di Beppe Marotta.

La decisione finale dovrebbe arrivare al più presto, la stagione è agli sgoccioli e una separazione non sorprenderebbe. Cristiano Giuntoli a Napoli ha un contratto fino al 2024, ma non è escluso che anche gli azzurri vadano incontro ad una rifondazione in estte.