Il Napoli vuole chiudere per Zaccagni: in programma nuovi incontri con il Verona al termine della stagione

Ancora non è chiusa la trattativa che vedrà Mattia Zaccagni al Napoli a giugno. A gennaio il matrimonio sembrava ormai certo, ma non se ne fece nulla, rinviando tutto a giugno. Dopo alcune settimane di stallo, il Napoli ha in programma nuovi incontri con l’Hellas Verona al termine del campionato, per chiudere definitivamente la trattativa. Zaccagni potrebbe essere il primo acquisto per il nuovo allenatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

