Cavani e lo United asfaltano la Roma! Il Villarreal di Albiol vince 2-1

Il giovedì sera di Europa League ha regalato tanti goal agli appassionati di calcio. In scena sono andate le due semifinali di andata: Villarreal-Arsenal e Manchester United-Roma. Il percorso alla finale del torneo è solo a metà, se da una parte il risultato finale è ancora in bilico, dall’altra sembra sia già designato.

Sul campo spagnolo del Villarreal, l’Arsenal guidata da Arteta non è riuscita ad imporsi. Gli spagnoli hanno sbloccato il risultato nei primi minuti di gioco con Trigueros e vinto la partita per 2-1. In goal è andato anche l’ex Napoli, Raul Albiol sullo sviluppo di un calcio d’angolo. Per i Gunners è servito il rigore di Nicolas Pepe ad accorciare le distanze, importante in vista del risultato aggregato. Entrambe le compagini cercano il riscatto europeo dopo una stagione non entusiasmante, il ritorno sarà una partita da tenere d’occhio.

All’Old Trafford invece il Manchester ha dilagato sugli uomini di Fonseca vincendo per 6-2. La fortuna non ha girato per i giallorossi, i quali hanno però concluso il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 con goal di Pellegrini (su rigore) e Dzeko. Il ritorno in campo per la seconda frazione è stato terribile, Cavani e co hanno ribaltato il risultato e messo un piede in finale. L’ex Napoli è stato autore di due goal ed altrettanti assist, uno siglato da Greenwood e l’altro da Bruno Fernandes. In goal per gli inglesi anche Pogba. La settimana prossima si giocheranno i ritorni a parti invertite.