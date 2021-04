Cavani show contro la Roma! Il Matador fa doppietta in 64′

Nella partita tra Manchester United e Roma, valida per le semifinali di andata dell’Europa League, è andato in goal Edinson Cavani. Nonostante la squadra di Fonseca sia andata in vantaggio per 2 a 1 sul finire del primo tempo, sono bastati 64′ all’ex Napoli per scavalcare i giallorossi.

L’uruguagio si è preso la partita, adesso la Roma deve stare attenta a non subire altri goal. L’aggancio della finale per la società capitolina è un traguardo importante per questa stagione, dato che in campionato è lontana dalla zona Champions. L’Europa League potrebbe essere il mezzo per la Champions della prossima stagione ed il primo trofeo di Fonseca in Italia.