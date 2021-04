Report allenamento, gli azzurri preparano il match contro il Cagliari: lavoro personalizzato per Ospina

Il Napoli è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari. Dopo un giorno di riposo, gli azzurri si sono ritrovati stamani al Training Center di Castel Volturno in vista della 34ª di Serie A.

“Dopo il successo a Torino e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione di passing drill. Di seguito partita a campo ridotto. Terapia e lavoro personalizzato in campo e palestra per Ospina“.