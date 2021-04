Pistocchi sicuro: “Nessun contatto tra Sarri e la Roma, un suo ritorno a Napoli sarebbe l’ideale”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, per parlare di alcune tematiche in casa Napoli. Il giornalista ha parlato nello specifico delle panchine in Serie A, rilasciando un’indiscrezione importante sul futuro di Maurizio Sarri.

“Se Allegri dovesse tornare alla Juventus, sbagliano due volte perché il calcio va avanti. Gli allenatori che hanno fatto di più in questo campionato sono Ballardini e De Zerbi. L’allenatore del Genoa ha ereditato una compagine destinata alla retrocessione.

Sarri? Maurizio è un grande allenatore, ho molta stima per lui, sarebbe ideale un suo ritorno a Napoli, avrebbe fatto impazzire la curva. Non mi risulta che abbia parlato con la Roma e nemmeno l’agente Ramadani. Evidentemente piace alla Roma e so che Fonseca è sempre piaciuto al presidente De Laurentiis. Spalletti è un buon allenatore ma avrei preferito un ritorno di Sarri“.