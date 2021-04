Marsiglia, il presidente su Milik: “Se paghiamo il calciatore è nostro, resterà con noi”

Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato in conferenza soffermandosi sulle voci di mercato che riguardano Arkadiusz Milik. Il polacco è stato il colpo di gennaio, prelevato dal Napoli in prestito con opzione d’acquisto. Una clausola presente nel contratto con i francesi, spingono il calciatore lontano da Marsiglia già in estate per un top club europeo.

“Non posso prendere una posizione categorica in merito alla situazione di Milik. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, se paghiamo il calciatore è nostro. Milik dice che è felice qui con noi e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta. L’intenzione del calciatore è di prolungare il contratto con noi“.