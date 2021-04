Il Napoli punta Parisi e Bajrami dell’Empoli: De Laurentiis e Giuntoli colpiti

L’esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha commentato alcune ipotesi di mercato in entrata per il Napoli e nello specifico di due calciatori dell’Empoli: Fabiano Parisi e Nedim Bajrami. I due calciatori si sono messi in mostra con il tecnico Dionisi in Serie B e sono ambiti da diversi club di Serie A, tra cui il Napoli.

“Parisi ha un agente molto vicino all’ambiente Napoli. Il suo agente è Giuffredi che ha già diversi assistiti nella rosa azzurra. Il calciatore ha ricevuto tramite mail un’offerta da una squadra olandese e quindi è da valutare. Bajrami invece ha colpito De Laurentiis e Giuntoli nella gara di Coppa Italia, i rapporti tra le società sono ottimi ma credo che Corsi voglia trattenerlo per un altro anno. In modo da farlo giocare in Serie A, aumentare il suo valore e venderlo bene“.