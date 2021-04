De Maggio sicuro: “Se compra il terzino sinistro giusto, l’anno prossimo il Napoli lotta per lo scudetto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato del futuro del Napoli. Le prestazioni convincenti del Napoli nella seconda parte del campionato, lascia ben sperare i tifosi sia per il presente che per il futuro.

Il giornalista napoletano ha lanciato un messaggio per la prossima stagione, che passa per il mercato estivo e arriva ai tifosi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se il Napoli non sbaglia il terzino sinistro e prende un centrale se non rinnova Maksimovic, l’anno prossimo lotta per lo scudetto. Non bisogna sbagliare il terzino sinistro“.