Torino-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen dal primo minuto, Rrahmani affiancherà Koulibaly

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista Sky , ha condiviso sul proprio sito, “gianlucadimarzio.com” le ultime novità sulle formazioni di Torino e Napoli, match tra i granata e i partenopei che andrà in scena domani alle 18.30. Ecco quanto evidenziato:

TORINO

“Tornerà tra i pali Salvatore Sirigu. Il portiere sardo è risultato negativo all’ultimo tampone e prenderà il posto di Vanja Milinkovic-Savic. In difesa verso la conferma il terzetto ormai titolare del Torino: Izzo e Bremer ai lati di Nkoulou perno centrale del pacchetto difensivo”.

“I dubbi di Nicola sono sugli esterni. Sulla destra Vojvoda parte favorito su Singo e sulla sinistra Ansaldi su Murru, ma la decisione definitiva verrà preso solamente all’ultimo. Meno dubbi invece per i tre centrocampisti centrali. Mandragora dovrebbe essere il play davanti alla difesa, mentre le mezzali dovrebbero essere Rincon a destra e Verdi a sinistra. In avanti, invece, pronto a tornare dal primo minuto il tandem Sanabria-Belotti“.

NAPOLI

“Scelta obbligata tra i pali: Meret titolare con Ospina ancora alle prese con un problema muscolare. In difesa non ci sarà Manolas, squalificato. Al suo posto dovrebbe rivedersi Rrahmani, che dovrebbe affiancare Koulibaly. Come terzini pronti Di Lorenzo e Hysaj“.

“A centrocampo, Demme sembra prevalere su Fabian Ruiz per un posto tra gli undici titolari insieme a Bakayoko. I tre trequartisti dovrebbero essere gli stessi della partita contro i biancocelesti: Insigne a destra, Zielinski nel mezzo e Politano sulla sinistra. In attacco Osimhen è in vantaggio su Mertens“.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.