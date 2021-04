Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky in vista del match di domenica prossima contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Possibile rilassamento? Assolutamente no, altrimenti mi vedrete in versione pugile. Adesso non possiamo mollare, non abbiamo fatto ancora niente. Giochiamo con umiltà e questa deve essere la nostra forza”.