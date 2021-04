Sarri-Roma, fumata bianca: fissato l’incontro con l’agente

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri è pronto a tornare in Italia ed in Serie A: la Roma avrebbe intensificato i contatti per arrivare al tecnico ex Napoli che ora è in pole per un posto sulla panchina giallorossa.

L’annuncio arriverà soltanto a giugno in quanto il tecnico di Figline è ancora sotto contratto con la Juventus, pertanto, si manterrà la linea del riserbo. L’agente di Sarri, però, Fali Ramadani, a giorni incontrerà la dirigenza giallorossa per definire i dettagli.

L’addio con Fonseca, invece, arriverà a prescindere dalla sfida contro il Manchester e la possibile finale di UEFA Europa League: le parti, infatti, trattavano già la separazione consensuale a fine stagione, con il tecnico pronto a prendere altre strade.