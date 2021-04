Rudi Garcia non rinnoverà col Lione, l’ex Roma si offre a Napoli e Inter

Secondo il quotidiano L’Equipe, Rudi Garcia non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Lione. L’ex allenatore della Roma vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia. In cima alla lista di gradimento del tecnico transalpino ci sono Napoli e Inter.

Difficile immaginare un addio di Antonio Conte all’Inter, soprattutto ora che è sempre più vicino allo Scudetto. I partenopei, invece avranno quasi certamente bisogno di un nuova guida tecnica per la prossima stagione, data l’ormai più che probabile separazione con Rino Gattuso.

La dirigenza francese del Lione starebbe guardando proprio in Serie A per cercare un sostituto di Garcia. In particolare, l’interesse da parte del club sarebbe caduto su Roberto De Zerbi.