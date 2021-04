Juventus all’assalto di Kvaratskhelia: il calciatore era stato accostato al Napoli

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano in forza al Rubin Kazan, è entrato nel mirino della Juventus.

Dopo essere stato accostato al Napoli nei mesi scorsi, sembra che la pista per il calciatore si sia completamente raffreddata per la società partenopea. Il club bianconero sarebbe pronto a chiudere un accordo per il giovane talento, secondo il quotidiano la Juventus sarebbe pronta a sborsare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni per liberare il calciatore dal suo attuale club.