Fedele: “Non è necessario vincerle tutte per la qualificazione in Champions, ma oggi non si può perdere”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore sportivo, ha detto la sua, ai microfoni di Radio Marte, in vista della gara contro il Torino. Ecco quanto evidenziato:

“Come si batte il Torino? Serve intelligenza tattica, si devono evitare le ripartenze della squadra granata, spingendo senza sbilanciarsi troppo. Bisogna scendere in campo consapevoli che bisogna non perdere. Non è indispensabile vincerle tutte, anche due pareggi potrebbero non vanificare le chance di ingresso in Champions League. Dipende molto anche dalla partita tra Lazio e Milan. Se i rossoneri non fanno punti, diventano i maggiori candidati ad uscire dalla corsa per l’Europa che conta”.