De Maggio: “Il Napoli sta seguendo Diogo Dalot. Non escluderei una riconferma di Gattuso”

“Il Napoli sta seguendo Dalot del Milan. Non c’è una trattativa vera e propria, ma una manifestazione di interesse. Ci sono delle voci su un possibile approdo di Spalletti al Napoli.

Maurizio Sarri sarebbe invece destinato alla Roma. Da quelle che sono le informazioni in mio possesso, Aurelio De Laurentiis, prima di prendere una decisione definitiva, attenderà di capire se il Napoli parteciperà o meno alla prossima edizione della Champions League. Da quanto mi risulta il presidente pensa a Spalletti e Fonseca in caso di qualificazione alla prossima Champions, Juric e Italiano in caso di Europa League. Ma non è da escludere la conferma di Gattuso“.