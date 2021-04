Campania, i numeri sono già da zona arancione: la situazione potrebbe aggravarsi

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Mattino, la Campania resta una delle regione fortemente a rischio nonostante il passaggio in zona gialla avvenuto settimana scorsa.

I numeri, infatti, non sono per niente confortanti e restano alti: si parla di numeri da zona arancione e situazione che potrebbe aggravarsi, secondo gli esperti, nel giro di poche settimane. La considerazione è che, si è effettuato un passaggio, da zona rossa, arancione e gialla guardando con ottimismo e fiducia al futuro piuttosto che per un netto calo dei livelli di rischio.

Sono però, valori e numeri, preoccupanti ed abbastanza alti quelli della Campania che necessitano di essere monitorati con parsimonia con il decorso dei giorni.