Paratici: “La sconfitta contro la Fiorentina all’andata colpa di Juventus-Napoli”

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole:

“La coppia Dybala-CR7? Sono una grande coppia che gioca da tanti anni assieme. Purtroppo Dybala ci è mancato molto. Ha vissuto una stagione particolare. Problema attacco? Non credo, giochiamo tante partite, è normale cambiare. Parliamo di 50-55 partite ogni stagione“.

“Superlega? Viviamo la situazione con grande tranquillità. Sappiamo cosa volevamo e cosa è accaduto. Sono state dette cose non vere, come ad esempio l’ipotetica voglia di lasciare i campionati. Agnelli è molto sereno. Non dobbiamo ignorare i problemi”.

Su Pirlo: “Confermato? Certo, non abbiamo un piano B. Non pensiamo alla mancata Champions. Siamo concentrati”. Sulla gara di Torino contro la viola: “Ha influito molto la sentenza col Napoli. Abbiamo giocato poco dopo”