Nicola: “Mi piace il paragone con Gattuso, due cose ci accomunano. Serve coraggio”

In conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli è intervenuto l’allenatore dei granata Davide Nicola, che ha dichiarato:

Per me è un piacere essere paragonato a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario, dovremo avere tanto equilibrio.

Quando si pressa si rimane uno contro uno. Non ci interessa l’altezza di campo, ma il fatto di credere in quello che facciamo, e dobbiamo ancora migliorare per trovare il giusto equilibrio. Ci lavoriamo, ma voglio una squadra coraggiosa