Iannicelli: “Gattuso dovrebbe ringraziare De Laurentiis, perché gli ha salvato la carriera”

Peppe Iannicelli, ha parlato durante la trasmissione “Campania Sport” in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

“Devo cospargermi il capo di olio per aver criticato Lorenzo Insigne? L’olio si usa per ungere i re. Il Silenzio stampa e le critiche al tecnico? Gattuso ha avuto il trattamento mediatico ricevuto da tutti gli altri allenatori. Carlo Ancelotti non ha vinto due cosette ed ha subito anche lui, le giuste e sacrosante, pressioni mediatiche quando non ha fatto risultati“.

“Gattuso si è lamentato del fatto che il presidente avesse chiacchierato con altri allenatori e, al tempo stesso, ha ringraziato pubblicamente dei calciatori del Napoli in scadenza di contratto. Con quelle parole gravi, stava determinando dei danni gravissimi a se stesso e alla società. Deve ringraziare Aurelio De Laurentiis, perché gli ha salvato la carriera”.