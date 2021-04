Dubbio Fabiàn, si scalda Bakayoko. In difesa tocca a Rrahmani, Osimhen favorito su Mertens

Si gioca domani alle 18.30 Torino-Napoli e Gattuso ha ancora dei dubbi di formazione da sciogliere. Manca all’appello il solo Manolas, squalificato per somma di ammonizioni. Scelto il sostituto: toccherà ad Amir Rrahmani sostituire il greco e non a Nikola Maksimovic.

In mediana – riferisce Sky Sport – c’è il dubbio Fabiàn. Se non dovesse farcela, spazio a Bakayoko-Demme. In attacco Osimhen sembra in vantaggio su Mertens e Politano su Lozano.