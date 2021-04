Chiariello: “Il Napoli ha il destino nelle proprie mani per la Champions”

Umberto Chiariello, ha parlato del momento del Napoli attraverso il suo consueto editoriale, durante la trasmissione “Campania Sport” andata in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

“Il campionato in parte corre per il Napoli e in parte no. C’è chi sta facendo di tutto per creare un disastro epocale nella sua storia: la Juventus, che rischia di essere estromessa dalla zona Champions dopo il tentativo di golpe di Andrea Agnelli che voleva la SuperLega senza merito sportivo, solo per fondazione e su invito. Il Benevento si è impiantato. Il Torino, prossimo avversario dei partenopei, non si è tirato fuori dalle sacche di bassa classifica. Il Napoli è chiamato a vincere. Forse, ma dipende dagli altri risultati, potrebbe bastargli un pari col Toro, se centrasse cinque vittorie successive“.

“La bella notizia è che il Napoli è aritmeticamente in Champions, se le vince tutte e sei, per effetto degli scontri diretti di Atalanta, Milan e Juventus, che devono ancora giocare tra di loro. La brutta notizia, però, è che il Napoli le deve vincere“.

Compresa la gara con la Lazio, sarebbero sette vittorie consecutive. Con un girone di ritorno, udite udite, sarebbero quindici vittorie su diciannove partite, e due pareggi, di cui uno, quello col Sassuolo, che grida vendetta: per un totale di 47 punti. Solo con Maurizio Sarri si fece meglio, arrivando a quarantotto pronti. Il Napoli, insomma, può fare una grande impresa. Adesso, il Napoli non può fare sconti a nessuno. Se il Milan non vince con la Lazio, al Napoli può bastare un pareggio. Guai, tuttavia, a fare conti e sconti”.