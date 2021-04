Vittoria pirotecnica del Crotone, rimonta e controrimonta: Ounas si esalta, è 3-4 a Parma

Una vittoria sudata, sofferta, ma pirotecnica e rocambolesca quella del Crotone sul campo del Parma. Niente retrocessione aritmetica, per i calabresi, che ci crederanno finché la matematica non li condannerà. Di sicuro, ci crederà Simy Nwankwo, che con la doppietta odierna si porta a ben 19 reti in questa Serie A.

Sull’1-2, prima di subire la rimonta del 3-3, segna anche Adam Ounas, con un bel goal a seguire una prestazione di spessore dall’ala di proprietà del Napoli. Il goal partita, però, lo segna ancora Simy.