Undici squadre di Serie A scrivono a Dal Pino contro Juventus, Inter e Milan: “Hanno agito di nascosto”

Si è tenuto in serata il Consiglio della Lega Serie A, convocato per discutere del recupero di Lazio-Torino, che si giocherà il 18 maggio. Nel corso della discussione, però, undici club di Serie A hanno scritto una lettera al presidente della Lega Calcio Serie A, Paolo Dal Pino, per convocare una assemblea che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus, Milan e Internazionale e dai loro amministratori e le relative conseguenze”.

I firmatari sono Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari. Non c’è invece il Napoli. Secondo i club, le tre società “hanno sviluppato il progetto agendo di nascosto, con un grave danno per il calcio italiano Ad oggi, inoltre, le stesse non hanno ancora formalmente comunicato il ritiro dallo stesso progetto, con l’evidenza di un possibile e inaccettabile riavvio della sua creazione”.