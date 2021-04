Alvino: “Tra Gattuso e De Laurentiis è in atto una tregua armata. Non credo che la Champions possa cambiare gli scenari”

Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, soffermandosi in particolare modo sul rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Devo sottolineare con forza il mio pensiero: tra Gattuso e De Laurentiis è in atto una tregua armata, poiché ognuno è sulle sue posizioni. De Laurentiis manda segnali per rasserenare gli animi: i tweet, la presenza assidua allo stadio, l’incoraggiamento a Gattuso e i ragazzi prima di ogni partita, il famoso ‘cinque’ che dà all’allenatore e la squadra. Sono segnali di rasserenamento“.

“Quest’atteggiamento è piaciuto a Gattuso e alla squadra e stanno arrivando i risultati. Gattuso ha un contratto fino al 30 giugno e non ho segnali che questo contratto venga rinnovato. Divido al 50% la volontà di non continuare, tra presidente e allenatore. Non è Gattuso che chiede a De Laurentiis di restare o viceversa, è una decisione al 50%. Non credo nemmeno che il raggiungimento dell’obiettivo Champions League possa cambiare gli scenari“.

“A dispetto di un rapporto di lavoro che si è concluso con l’esonero, il rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti è rimasto un rapporto amichevole, si sentono spesso ed è stato lui a consigliare Gattuso. Avendo Gattuso piena conoscenza della rosa e i giocatori avendo come punto di riferimento Gattuso, non possiamo far altro che sperare che continui il matrimonio tra Gattuso e il Napoli. Il repentino cambio di opinione del tifoso ci sta, ma il repentino cambio di opinione degli addetti ai lavori è molto strano. Sulla formazione contro il Torino si saprà tutto con certezza lunedì mattina. Per l’attacco in ballottaggio Mertens e Osimhen“.