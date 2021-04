Torino, Nicola sorride: Sirigu è negativo al COVID-19 e ci sarà contro il Napoli

Davide Nicola, tecnico del Torino, ritrova pezzi importanti in vista della sfida contro il Napoli: tra i pali tornerà l’estremo difensore titolare: Salvatore Sirigu il quale prenderà il posto momentaneamente occupato da Milinkovic-Savic (autore di una papera sul tiro di Barrow nella sfida terminata per 1-1 contro il Bologna). Il portiere italiano manca tra i pali dal 5 aprile: dal derby della Mole contro la Juventus in cui, anche grazie alle sue parate, il Torino riuscì a portare a casa un punto.

I granata arrivano alla sfida contro i partenopei con una situazione in classifica non del tutto sorridente (a tre punti dalla zona retrocessione) e sono chiamati a giocarsi tutte le carte per provare a restare nella massima serie per non rischiare una retrocessione.

Ecco che quindi, il Napoli si presenta come un ostacolo dinanzi alla corazzata granata perché, al contempo, i partenopei lottano per aggrapparsi al treno Champions. Una cosa è quindi certa: Torino-Napoli, in programma lunedì 26 aprile alle 18:30, farà sicuramente divertire gli spettatori.