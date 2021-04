Renica: “Maksimovic andrà all’Inter. Insigne mai così maturo, Koulibaly perfetto”

In onda su Radio Crc, nel corso del programma Arena Maradona, ha parlato l’ex difensore Alessandro Renica. L’attuale allenatore ha parlato di alcune tematiche in casa Napoli passando per alcune suggestioni di mercato: in entrata e in uscita. Di seguito ripotiamo quanto dichiarato:

“Il Napoli ha il solito difetto: quando prende goal, inizia a sbandare. Gennaro Gattuso sta facendo esprimere tutti al meglio. Lorenzo Insigne non l’ho mai visto così maturo e continuo. Senza dimenticare che Lozano e Fabian Ruiz. Rino fa crescere tutti, anche Koulibaly è diventato perfetto. Al Napoli manca solo un po’ di concentrazione per chiudere la partita.

Mercato? Serve un terzino sinistro. Il centrocampo è tra i più forte di Italia, anzi dirò di più, è il più forte insieme a quello dell’Inter. Ricordo le partite, anche quelle con Spezia ed Inter, in cui mancava un bomber che mettesse la palla dentro. L’Inter oltre all’organico di qualità, ha Lukaku che fa la differenza.

Maksimovic? Sembra che vada all’Inter. Amir Rrahmani? Magari avrei schierato il serbo ma è a fine contratto e fuori dal progetto. L’ex Verona giocherà, è un investimento importante della società sebbene abbia fatto parecchi errori quando schierato. Ha pagato dazio, soprattutto all’inizio, mi auguro che dimostri di essere da Napoli“.