L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli ha surclassato la Lazio, il piano partita è riuscito. La prestazione di Reina è imbarazzante”

Ai microfoni di Canale 21, nel corso di Campania Sport, ha parlato Umberto Chiariello. Il giornalista ha commentato la vittoria del Napoli sulla Lazio nel suo editoriale post-partita, tre punti importanti in ottica Champions.

“Il campionato aspetta il Napoli ed il Napoli non si fa attendere. Giornata migliore non poteva esserci, il Milan cade in casa con il Sassuolo, il rendimento casalingo senza Ibra latita ed i rossoneri sono la squadra con meno benzina tra quelle che si giocano la Champions. La Juve ha vinto a fatica contro il Parma, l’Atalanta sprecona a Roma e rischia anche la sconfitta. Il Napoli surclassando la Lazio, forse la più bella partita della stagione dopo Napoli-Atalanta, si candida fortemente per la lotta Champions. La Lazio è caduta fragorosamente, la prestazione di Reina è addirittura imbarazzante.

Il Napoli ha giocato una signora partita e dominato in lungo e largo. Bisogna dare atto che il piano partita di Gattuso è riuscito alla grande. A centrocampo Fabiàn e Zielinski hanno dettato calcio e la cooperativa del goal ha colpito ancora. Ora manca il rush finale. Dopo il golpe non riuscito della Superlega, il campionato riprende il suo significato primigenio. Il Napoli in questo momento è la squadra più in forma del campionato e sta facendo una rincorsa che merita solamente il coronamento finale. Con questo Napoli, la speranza di arrivare in Champions è altissima“.