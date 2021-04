Lazio, il portavoce Rao: “La società ha scelto di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti”

La Lazio, sconfitta 5-2 nel match di ieri sera contro il Napoli, ritiene di essere stata penalizzata da alcune decisioni arbitrali. Il portavoce del club biancoceleste Roberto Rao ha pubblicato una nota sul sito ufficiale. Di seguito quanto evidenziato:

“Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti”.