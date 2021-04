Napoli ed Insigne non possono fare a meno l’uno dell’altro: arriverà il rinnovo a fine stagione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l’intenzione del Napoli di voler rinnovare il contratto a Lorenzo Insigne per legarlo a vita al Napoli, ma questo, arriverà solo in estate al termine della stagione.

La prestazione di ieri non ha niente a che vedere con la volontà della dirigenza azzurra, manifestata da tempo, di voler trattenere il gioiello campano ancora all’ombra del Vesuvio e così, si legge sulla rosea: “Sarà un’estate dai mille colori. Lorenzo non può fare a meno del Napoli e Napoli non può fare a meno di Lorenzo. Verrà il tempo del rinnovo”