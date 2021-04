La Gazzetta punge: “Peccato non vedere Napoli e Lazio in Champions perché esiste il merito sportivo”

Serata magica per i partenopei al Diego Armando Maradona dove il Napoli ha rifilato ben cinque reti ai biancocelesti. Le marcature di Insigne (due volte), Politano, Mertens ed Osimhen stendono la squadra di Simone Inzaghi e consentono agli uomini di Ringhio di avvicinare sempre più la Champions League.

Fra le due squadre c’è stata, come sempre, una partita molto accesa, a tratti con qualche fallo duro, ma sempre divertente e ricca di gol e spettacolo. E se da un lato la Lazio possiede due gioielli del centrocampo, dall’altra parte il Napoli vanta una potenza di fuoco offensiva difficile da contenere (e le cinque sberle rifilate dagli attaccanti ne sono la prova).

Muove una critica alla Superlega, nel frattempo, tra le righe, La Gazzetta dello Sport tra le sue colonne, parlando della sfida.

“Peccato non ci sia il pubblico – si legge sulla rosea – perché partite intense come quella del Maradona fanno bene al calcio. Peccato che una di queste squadre non la vedremo nella prossima Champions perché esiste il merito sportivo: quello che volevano abolire i signori del Superflop per i quali Lazio e Napoli non si sarebbero potute vedere”.