Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro di Lorenzo Insigne:

“Insigne non ha bisogno di nessuno per trattare il rinnovo, decide con la sua testa, sia lui che ADL sono legati al Napoli e hanno un desiderio, che Insigne diventi emblema come Totti per la Roma.

Quando Insigne e De Laurentiis si chiuderanno in una stanza per parlarne, troveranno presto l’accordo. Ci aspetta un lieto fine”.