De Luca attacca Agnelli: “Dio c’è, è masochista! La Superlega è la Fiat Duna”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato in diretta social degli aggiornamenti relativi alle norme anti-Covid. Il noto politico è un grande appassionato di calcio, tifoso del Napoli, ed è solito lasciare qualche commento in merito. Nella settimana in cui il calcio ha visto la nascita della Superlega (ancora in vita), il governatore campano ha lasciato un messaggio ad Andrea Agnelli.

“Per quanto riguarda lo sport, volevo fare una battuta su Andrea Agnelli, diciamo che ‘Dio c’è‘. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre tale disastro e un atto di masochismo per la squadra che dirige, l’equivalente di una macchina della Fiat di qualche tempo fa che fu veramente un disastro. Era la macchina più brutta del mondo, la ‘Duna’, questa iniziativa per la lega dei ricchi è l’equivalente sportivo della ‘Duna‘ come macchina.

Complimenti al Napoli calcio a 5 che ha vinto il campionato di A2 ed è stato promosso in Serie A“.