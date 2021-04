Dal Portogallo – Dalot nel mirino del Napoli: il Manchester United chiede 22 milioni di euro

Il Napoli sta pensando alla prossima stagione di mercato, in particolare è alla ricerca dei terzini. Diego Dalot, terzino del Milan, è nel mirino del club azzurro.

Diego Dalot è di proprietà del Manchester United ma in prestito al Milan senza diritto di riscatto. I rossoneri vorrebbero tenerlo ma il suo possibile acquisto è legato alla qualificazione in Champions. Secondo quanto riferito da “Record”, il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa. Il calciatore ha un contratto con il Manchester United fino al 2023 e per la sua cessione si parla di una cifra di circa 22 milioni di euro