CAMPANIA ZONA GIALLA – Stando a quanto riportato dall’ANSA, l’indice Rt nazionale è in netto calo e con esso, i contagi registrati nell’intera Nazione. Ecco perché, il Ministero della Salute starebbe valutando lo slittamento della Regione Campania in zona gialla. Lo spostamento sarà deciso, ovviamente, solo in base all’esame della cabina di regia, ma avanza sempre più l’ipotesi, dal 26 aprile, di una zona gialla che investirebbe il suolo campano.

Non si registrerebbero quindi più zone rosse sullo Stivale, con sole cinque zone arancioni individuate in: Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Sardegna. Su quest’ultima, sorgono ancora dei forti dubbi.

COS’È POSSIBILE FARE IN ZONA GIALLA

Il coprifuoco è confermato alle 22, sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori e per quanto riguarda l’università, nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza.

In zona gialla riaprono i ristoranti anche a cena, purché all’aperto. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto, live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.

In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. Dal primo giugno sono aperte al pubblico anche le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. La capienza consentita è del 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.

Cambiano le regole per le visite private dal primo maggio fino al 15 giugno. In linea di massima, a compiere la visita potranno essere quattro persone, accompagnate eventualmente da due minori di 14 anni.

Questo spostamento, in zona gialla, è consentito anche da una regione all’altra inserite nella stessa fascia. Lo spostamento verso una zona arancione o verso una zona rossa, invece, sarà subordinata all’acquisizione del pass verde per la vaccinazione effettuata, per la guarigione attestata o per l’esecuzione di un tampone negativo.