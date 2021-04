UEFA, Ceferin pronto a blindare le Coppe: “Nuove clausole con conseguenze sportive e finanziarie”

Il caso SuperLega ha suscitato polemiche tra i tifosi ed amanti dello sport tradizionale, quello meritocratico. Tuttavia ha scoperto alcune defezioni della UEFA nei confronti dei club partecipanti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro della stessa riportando le parole del presidente Ceferin.

“Come impedire nuovi tentativi di secessione? Blindando le Coppe. Chi parteciperà dovrà impegnarsi a rispettare le regole per decenni e non filtrare con amanti private, rischiando conseguenze sportive e finanziarie.

Naturalmente è un lavoro che ha bisogno dell’appoggio di FIFA e politici, soprattutto dell’UE. Finché c’è il minimo dubbio di una legittimità della SuperLega, il rischio resta imminente. Servono nuove regole di iscrizione, il processo di pacificazione è cominciato“.