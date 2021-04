Renica: “Fa male vedere il Centro Paradiso ridotto così. Qui si è allenato il più grande di tutti i tempi”.

L’ex giocatore del Napoli, Alessandro Renica, tramite il proprio account Facebook ha condiviso un post riguardante il Centro Paradiso, che ospitato il Napoli fino a prima del fallimento. Ecco il post:

“Mi ha fatto male vedere il “Centro Paradiso” ridotto così. Una fitta al cuore il luogo dove si allenava il più grande giocatore di tutti i tempi“.

“Sono a disposizione nel sensibilizzare (nel mio piccolo) chiunque voglia riqualificare e valorizzare questo luogo magari creando una scuola calcio per ragazzi. Se siete d’accordo uniamoci e lottiamo per non disperdere la storia del calcio Napoli ed il suo glorioso ed unico passato”.