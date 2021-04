Napoli-Lazio 3-1: le pagelle del match vinto dagli azzurri

PAGELLE NAPOLI LAZIO – Il Napoli e la Lazio si giocano tutto nello scontro diretto per sognare ancora un posto in Champions League. Gli azzurri vincono il match 5-2 grazie alle due reti di Insigne e ai gol di Politano, Mertens e Osimhen. Nella Lazio a segno il solito Ciro Immobile.

Nel primo tempo i partenopei in undici minuti di gioco vanno sul 2-0: rigore di Insigne e gol di Politano. La Lazio non è fortunata, i biancocelesti colpiscono un palo con Correa e più volte sprecano potenziali azioni da gol.

Nel secondo tempo il Napoli parte forte e a siglare la terza rete azzurra è ancora una volta il capitano col 24: destro a giro e palla che si insacca all’incrocio scavalcando Reina. Il 4-0 lo sigla Dries Mertens con un altro gol capolavoro. La Lazio prova a rientrare in partita con le reti di Immobile e Milinkovic, qualche minuto più tardi però Osimhen ipoteca il successo azzurro. La prova del Napoli che si aggiudica tre punti fondamentali per la rincorsa alla Champions.

Pagelle Napoli Lazio

Meret 6: Non viene quasi mai impegnato nella prima frazione di gioco anche perché sul palo di Correa può solo pregare che il pallone non finisca oltre la linea di porta.

Di Lorenzo 6.5: Come tutti gli azzurri ottima prova del terzino partenopeo che sulla corsia di destra risponde presente.

Manolas 7: Si procura il rigore dell’1-0 rimediando un calcio da Milinkovic. Quello visto stasera e nella partita con l’Inter sembra finalmente ricordare il difensore di Roma. Grande prova di carattere per il greco che ha trasmesso tanta sicurezza al reparto (dal 71′ Rrahmani 6).

Koulibaly 7: Tre anni fa segnava il gol più importante della sua carriera, oggi non timbra il cartellino ma si dimostra uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Insuperabile.

Hysaj 6.5: Soffre molte volte le cavalcate di Lazzari e spesso è in seria difficoltà. Riesce comunque a resistere agli attacchi della Lazio e nel secondo tempo fornisce l’assist a Insigne per il 3-0. Ottima prova anche per lui.

Bakayoko 7: Prestazione sontuosa del centrocampista francese, domina il centrocampo e risponde presente su ogni pallone

Fabian Ruiz 7: Da qualche settimana a questa parte è tornato ai livelli che gli spettano, anche stasera riesce a prevalere sugli avversari. Grande prestazione dello spagnolo.

Politano 7: Il suo mancino regala il raddoppio al Napoli nel primo quarto d’ora. L’assenza di Lozano con lui non si è praticamente mai sentita (dal 72′ Lozano 6.5: entra e fornisce l’assist del 5-2 ad Osimhen).

Zielinski 7.5: In ogni azione offensiva c’è sempre lui a creare la superiorità numerica negli azzurri. Sa sempre cosa fare quando ha il pallone tra i piedi. La giocata che porta all’assist per il gol di Mertens è una gioia per gli occhi che amano questo sport.

Insigne 8: Non si fa ipnotizzare dall’ex compagno Reina e trasforma il rigore del vantaggio. Come sempre trascina la squadra verso il successo, il suo secondo gol è una perla assoluta, magie che in quella porta faceva un noto numero 10 argentino.

Mertens 7.5: Supera Vojak, scoppia in lacrime e ricorda a tutti i tifosi del Napoli perché è il miglior marcatore della storia azzurra. Con lui in campo per tutta la stagione le cose sarebbero potute andare diversamente! Sontuoso. (dal 72′ Osimhen 7: impatto devastante sul match, quando le squadre sono così lunghe il nigeriano va a nozze. Mette la firma sul 5-2 finale bucando Reina).

I voti di Napoli-Lazio

