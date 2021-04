Luis Alberto in dubbio: Inzaghi pensa al sostituto per sfidare il Napoli

In vista di Napoli–Lazio, match in programma per stasera al Maradona, iniziano a chiarirsi i dubbi di formazioni per Inzaghi e Gattuso. Il dubbio principale in casa Lazio, è legato al fantasista spagnolo Luis Alberto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo convive da tempo con un problema alla caviglia, cosa che potrebbe farlo accomodare in panchina contro il Napoli. Al suo posto, il tecnico Inzaghi sarebbe pronto a schierare l’altro spagnolo Adreas Pereira. Non dovrebbero esserci problemi per Lucas Leiva, il quale si è ripreso da una botta subita in allenamento martedì.