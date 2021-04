Juventus e Real, la Uefa prepara la punizione: “Un anno senza Champions”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la UEFA starebbe pensando di estromettere Juventus e Real Madrid per un anno dalla Champions League dopo il caos Superleague. L’esecutivo domani avrà il compito di evitare in futuro altre scissioni di questo tipo e, secondo la rosea attraverso clausole e punizioni esemplari.

Secondo la rosea, l’anima giustizialista avrebbe ipotizzato come pena proprio l’esclusione per le due società che più hanno spinto per la creazione della Superlega. L’ipotesi però al momento rimane lontana.