Dossena: “Il Napoli merita il quarto posto. Gattuso? Non c’è allenatore migliore di lui per Napoli”

Andrea Dossena ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lalaziosiamonoi, commentando la partita di stasera e la corsa Champions. L’ex calciatore ha commentato anche le voci riguardanti le panchine di entrambe le squadre, di seguito quanto evidenziato:

“Lazio-Napoli? Sarà una partita aperta, entrambi cercano i tre punti. Le due squadre impongono il loro calcio, il Napoli cerca di più il fraseggio mentre la Lazio è un po’ più verticale. All’inizio magari le due squadre saranno chiuse, chi prende goal prima sarà costretto a sbilanciarsi. Il Napoli era partito bene, poi ha perso punti, sotto l’aspetto atletico deve migliorare. Gattuso forse avrebbe dovuto gestirli in un altro modo.

Corsa Champions? Per quanto riguarda le prime quattro, l’Inter è partita ormai. L’Atalanta merita di stare dentro, per il lavoro della società e di Gasperini. La sorpresa è sicuramente il Milan, non aveva il potenziale delle prime quattro. Spero che l’altro posto sia del Napoli, ma anche Lazio e Juventus se la giocheranno fino alla fine. A livello di meriti, forse la Juventus è quella che merita meno il quarto posto. Sia per come è iniziato l’anno che in fatto fi organizzazione, hanno scelto l’allenatore in una settimana, hanno esonerato un tecnico che aveva vinto lo scudetto. La Lazio ed il Napoli hanno fatto un percorso altalenante. Ottime prestazioni e poi quando ci si aspettava il salto di qualità, hanno peccato. Il Napoli forse è stato penalizzato un po’ di più dagli infortuni.

Inzaghi e Gattuso? Me li terrei stretti entrambi. Inzaghi alla Lazio ha meno problemi di Gattuso al Napoli. Probabilmente Inzaghi merita una piazza superiore anche se la Lazio è una società importante. A meno di una chiamata di una big, resterei dove si trova. Per Gattuso invece penso che non ci sia un allenatore meglio di lui per il Napoli e la sua città“.