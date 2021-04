A tre anni dal goal di Koulibaly allo Stadium, Alvino: “Solo per i disonesti il Napoli non è campione d’Italia”

Attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, Carlo Alvino ha riacceso un ricordo che sicuramente è rimasto impresso ai tifosi azzurri. Il giornalista napoletano ha pubblicato un’immagine del goal di Koulibaly allo Stadium, rete che segnò la vittoria del Napoli a Torino e l’avvicinamento allo scudetto.

“Vi sblocco un ricordo. 22 aprile 2018. Solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli non è campione d’Italia. #ForzaNapoliSempre“.

