Il Napoli non ha mai preso posizione sulla Superlega: De Laurentiis cercava una rivoluzione, ma senza andare contro UEFA e FIFA

Secondo quanto è possibile apprendere dal quotidiano Tuttosport, il Napoli non ha mai preso posizione in merito alla questione Super League. Questo perché Superlega europea è stata un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis: il coinvolgimento del club azzurro ci sarebbe anche potuto essere, se soltanto però l’operazione non fosse stata eseguita in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale (Uefa e Fifa). Infatti, il patron azzurro voleva la riforma della UEFA e non andare contro alla stessa, non è d’accordo con questa sorte di golpe alla fine fallito.

