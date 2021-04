Elmas a rischio convocazione per la Lazio: ieri è stato allontanato dall’allenamento

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nell’ultimo allenamento il centrocampista macedone Eljif Elmas sarebbe stato allontanato da Gattuso. Ecco quanto si apprende dal quotidiano quest’oggi:

“Gattuso ha ravvisato un atteggiamento non esattamente propositivo e così ha deciso di allontanarlo nel bel mezzo dell’allenamento proprio come aveva già fatto con Allan nella stagione precedente e poi con Ghoulam e due volte con Mario Rui in quella attuale. Considerando i precedenti, a questo punto, Elmas va ritenuto a rischio convocazione per la Lazio“.