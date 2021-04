Bellinazzo: “D’accordo con la Superlega, ma con squadre che avrebbero avuto l’accesso attraverso il merito”

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“SuperLega? Una delle più grandi operazioni dell’imprenditoria fatta al contrario. Per quanto riguarda la Champions, circa 2 miliardi vanno ai club che partecipano alla competizione, il resto viene redistribuito alla UEFA per spese e diritti. Ci sono club che hanno perso milioni di euro a causa della pandemia e il sistema non regge più. Già non reggeva prima e tutto si è aggravato a causa della pandemia. Oggi queste 12 società della SuperLega si sono trovate a effettuare degli investimenti enormi, trovandosi a perdere oltre 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. Hanno guardato alla SuperLega per recuperare risorse per far fronte a queste spese, ma allo stesso tempo creare un nuovo tipo di format.

Tra 15 anni l’audience del calcio non sarà più quello attuale. Già adesso nella fascia under 20 è calato tantissimo l’audience. E’ difficile che guardino per 90 minuti le partite. Si stanno sperimentando percorsi alternativi come le piattaforme Amazon e Twitch. Piattaforme live con una fanbase per attirare questo tipo di pubblico. Io avrei fatto una SuperLega con squadre che avrebbero avuto l’accesso attraverso il merito”.